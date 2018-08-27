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Жители нескольких укрупненных общин Ширака перекрыли трассу

Жители нескольких укрупненных общин Ширака перекрыли трассу

Жители нескольких укрупненных в прошлом году общин Ахуряна в Шираке перекрыли трассу Армения-Грузия. Как передает «Арменпресс», в числе демонстрантов – жители 6 сел, которые требуют возврата общин к прежнему статусу.

Жители этих общин утверждают, что укрупнение проводилось без учета мнения жителей, и результаты за один год в новом статусе не являются положительными.

Арменуи Мхоян




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