Жители нескольких укрупненных общин Ширака перекрыли трассу

Жители нескольких укрупненных в прошлом году общин Ахуряна в Шираке перекрыли трассу Армения-Грузия. Как передает «Арменпресс», в числе демонстрантов – жители 6 сел, которые требуют возврата общин к прежнему статусу.

Жители этих общин утверждают, что укрупнение проводилось без учета мнения жителей, и результаты за один год в новом статусе не являются положительными.

Арменуи Мхоян