Обойдя рынок, премьер-министр Армении убедился, что цены на овощи странно высоки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в ходе обхода рынка «ГУМ» убедился, что цены на овощи – помидоры, огурцы, баклажаны и пр., странно высоки. Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами он сказал, что странно и то, что в это время года на рынке продают парниковые помидоры, огурцы.

По его словам, вопрос не в том, чтобы влиять на ценообразование, однако применением долгосрочной политики следует попытаться снизить цены. Как пример, он привел цены на яблоки, которые устойчивы, поскольку сформирован механизм продукции яблок.

На вопрос, чем он объяснит повышение цен на сельхоз продукцию примерно на 67% - по сравнению с прошлым годом, премьер-министр Армении предположил, что это связано с повышением спроса.