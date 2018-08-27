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Эрдоган отправится с официальным визитом в Тегеран 7 сентября

Эрдоган отправится с официальным визитом в Тегеран 7 сентября

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится 7 сентября с официальным визитом в столицу Ирана - Тегеран. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении канцелярии турецкого лидера,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Подробности его визита в настоящий момент не уточняются.

Ожидается, что в рамках его поездки в иранской столице состоится саммит Россия - Турция - Иран, посвященный сирийскому урегулированию.



 

 

 




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