На юге Чехии впервые в конце августа зафиксированы морозы

Рекордно низкая для конца лета температура - минус 8,5 градусов по Цельсию - зафиксирована в понедельник в южной Чехии. Об этом сообщила журналистам представитель Гидрометцентра республики Яна Гуйслова,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Рекордно холодной для конца августа была ночь на понедельник на большей части чешской территории, - подчеркнула она. - На юге республики, в районе Шумава, впервые была зарегистрирована температура воздуха в минус 8,5 градуса".

Прошедшей ночью по всей Чехии, кроме Праги, температура воздуха опустилась ниже отметки в 10 градусов тепла. В прилегающем к столице регионе, где еще несколько дней назад стояла сильная жара, и столбик термометра в течение почти двух месяцев не опускался ниже 20 градусов тепла, метеорологи зафиксировали лишь плюс 6,5 градуса.





