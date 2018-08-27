Инспекционный орган представил информацию о предложениях, сделанных на основе проверки в «Лидиан Армения»

Инспекционный орган по экологии и недропользованию Армении представил информацию о предложениях, сделанных на основе проверки в «Лидиан Армения». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Инспекционного органа по экологии и недропользованию Армении.

Министерству по охране природы Армении было предложено, на основе вновь выявленных сведений, признать недействительным экспертное заключение от 29.04.2016 за номером ԲՓ-35, выданное в качестве госэкспертного заключения Министерства по охране природы Армении.

Министерству по охране природы Армении было предложено поручить компании «Лидиан Армения» воздержаться от дальнейших разработок - вплоть до новой экспертизы и принятия нового заключения.

Руководитель Инспекционного органа по экологии и недропользованию Армении обратился к генпрокурору Армении с предложением рассмотреть выдачу концессии ЗАО «Лидиан Армения» на предмет выявления в нем состава преступления и придания делу законного хода.

В отношении компании «Ехегнадзор ВП» возбужден административный процесс для выяснения законности выделения ветки Кечут-Заритап в целях водопользования для промышленных целей ЗАО «Лидиан Армения». В отношении общинной администрации Джермука возбуждено уголовное дело по поводу выдачи ЗАО «Лидиан Армения» прав на водозабор из линии «Семь родников-Гндеваз» и соответствующего строительства водозаборных нестатических станций.

Премьер-министру Армении представлена докладная по результатам проведенного исследования.