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Армен Мартиросян назначен по совместительству послом Армении в Шри Ланка

Армен Мартиросян назначен по совместительству послом Армении в Шри Ланка
Указом президента Армении Армена Саркисяна посол Армении в Индии Армен Мартиросян назначен по совместительству послом Армении в Шри Ланка. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. В заявлении сказано, что резиденцией для посла Армении в Шри Ланка устанавливается Нью-Дели.


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