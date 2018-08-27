Меркель выступила против возвращения регулярных призывов в Бундесвер

Канцлер Германии Ангела Меркель встала на сторону противников возвращения к регулярным призывам в армию. Об этом она заявила в воскресенье в эфире телеканала ARD, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я не хотела бы возвращать всеобщую воинскую повинность", - сказала глава кабмина. По ее словам, "требования к военнослужащим сейчас стали совсем другими", это означает, что и важность регулярных призывов не такая, как была раньше.

Каких-либо политических инициатив или конкретных шагов по возвращению к обязательной службе в Германии пока предпринято не было. Тему в конце июля подняли христианские демократы (ХДС). Социал-демократы, которые также входят в правительство, сразу сказали, что лучше поощрять добровольные начинания молодых граждан, но не возвращаться к службе на принудительной основе.

Всеобщая воинская повинность была введена в ФРГ в 1957 году по инициативе канцлера Конрада Аденауэра, с того же года появилась возможность проходить альтернативную службу. Отказалась от регулярных призывов Германия с 1 июля 2011 года.