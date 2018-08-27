NYT: вдова Маккейна может занять его место в Сенате

Губернатор штата Аризона Даг Дьюси может назначить Синди Маккейн - жену умершего от рака сенатора Джона Маккейна - на должность, которую он занимал. Об этом в воскресенье сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в Республиканской партии, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным издания, Дьюси собирается назначить преемника Маккейна не ранее чем через неделю, после окончания всех траурных мероприятий. Среди других возможных кандидатур - бывший сенатор-республиканец от Аризоны Джон Кил, а также бывшие члены Палаты представителей от штата Джон Шадегг и Мэтт Салмон. Назначенный Дьюси кандидат займет кресло сенатора до ноября 2020 года, после чего пройдут выборы, и новый сенатор пробудет на этом посту до осени 2022 года - окончания срока, на который избирался Маккейн. Как заявили источники газеты, Дьюси намерен выбрать кандидата, готового баллотироваться в 2020 году.

Выбор Дьюси будет иметь большое значение для Республиканской партии, имеющей 50 голосов в Сенате США - лишь на один голос больше, чем у демократов, уточняет NYT.

Маккейн был впервые избран в верхнюю палату Конгресса от штата Аризона в 1986 году, а до этого в течение четырех лет занимал кресло в Палате представителей. Он умер 25 августа в возрасте 81 года.





