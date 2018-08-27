В ИТУ «Нубарашен» обнаружены подозрительные предметы: назначены экспертизы

В 12:00 24-го августа, на основе оперативной информации, сотрудники ИТУ «Нубарашен» произвели досмотр жены осужденного пожизненно Г.Н., которая пришла к нему на свидание, и в ее чемоданчике обнаружили упакованный в полиэтилен аккумулятор для сотового телефона и 2 бутылки с содержимым, похожим на алкоголь. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью УИТУ МЮ Армении.

Кроме того, сотрудники ИТУ «Нубарашен» произвели досмотр передачи для одного из заключенных, в котором обнаружилки горькую массу в таре из-под йогурта.

В тот же день при личном досмотре поступившего в ИТУ «Нубарашен» заключенного сотрудники ИТУ «Нубарашен» обнаружили сотовый телефон, 18 ампул димедрола, 86 таблеток.

Все обнаруженные предметы были направлены на экспертизы. Готовятся материалы.