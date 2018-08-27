СМИ: журналистка вернулась в ФРГ после отмены запрета на выезд из Турции

Немецкая журналистка Мешале Толу вернулась в Германию после того, как суд в Турции отменил запрет на выезд из страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Толу, работающая на информационное агентство левого толка ETHA, была арестована в Турции в мае прошлого года по обвинениям в "пропаганде терроризма", в декабре ее отпустили под подписку о невыезде. Журналистка 20 апреля сообщила о том, что суд в Турции отменил для нее запрет покидать пределы страны. В феврале власти Турции освободили другого немецкого журналиста Дениза Юджеля, который в течение года находился под арестом по аналогичным обвинениям. Аресты немецких граждан турецкими властями сильно омрачили отношения Германии и Турции.

Как пишет газета, после прибытия в Германию Толу выступила на пресс-конференции, в ходе которой она заявила, что сотни ее коллег, оппозиционеров и студентов все еще остаются в тюрьмах. По ее словам, она не может в полной мере радоваться своему возвращению.

"Потому что я знаю, что в стране, где я находилась в заключении, ничего не изменилось", — сказала Толу.

Она также заявила, что намерена вновь поехать в Турцию, чтобы присутствовать на дальнейших судебных разбирательствах против нее.