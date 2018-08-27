Завершились переговоры между ЗАО «Армения-международные аэропорты» и румынской авиакомпанией «Таром». Подписан договор, согласно которому с 5-го сентября будут осуществляться регулярные авиарейсы Ереван-Бухарест. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Армения-международные аэропорты».

Авиарейсы будут осуществляться дважды в неделю. Существенным является то, что Бухарест очень удобен в качестве транзитного пункта к другим европейским направлениям.