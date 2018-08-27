Будут осуществляться регулярные авиарейсы Ереван-Бухарест
Завершились переговоры между ЗАО «Армения-международные аэропорты» и румынской авиакомпанией «Таром». Подписан договор, согласно которому с 5-го сентября будут осуществляться регулярные авиарейсы Ереван-Бухарест. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Армения-международные аэропорты».Авиарейсы будут осуществляться дважды в неделю. Существенным является то, что Бухарест очень удобен в качестве транзитного пункта к другим европейским направлениям.
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