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Будут осуществляться регулярные авиарейсы Ереван-Бухарест

Будут осуществляться регулярные авиарейсы Ереван-Бухарест

Завершились переговоры между ЗАО «Армения-международные аэропорты» и румынской авиакомпанией «Таром». Подписан договор, согласно которому с 5-го сентября будут осуществляться регулярные авиарейсы Ереван-Бухарест. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Армения-международные аэропорты».

Авиарейсы будут осуществляться дважды в неделю. Существенным является то, что Бухарест очень удобен в качестве транзитного пункта к другим европейским направлениям.


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