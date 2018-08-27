На финансирование малого и среднего бизнеса будет направлено 17 млн долларов

Банк АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ и EBRD подписали договор о займе в размере 17 млн долларов.

Как передает «Арменпресс», этот кредит Банк АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ направит на финансирование малого и среднего бизнеса, в том числе, 3 млн долларов пойдут на кредитование программ в рамках проекта «Женщины в бизнесе», 4 млн долларов пойдут на кредитование программ энергоэффективных проектов, посредством АГБА-лизинг.

Финансирование малого и среднего бизнеса в рамках договора о займе между Банком АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ и EBRD будет осуществляться, в основном, в драмах.