Названы лучшие смартфоны 2018 года
Business Insider оценил новинки на рынке смартфонов 2018 года. Рейтинг опубликован на сайте издания,передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Журнал выбрал пятерку лучших гаджетов по соотношению цена-качество. Лидером оказался «китаец» OnePlus 6 за мощный аккумулятор, качественную камеру, процессор Qualcomm Snapdragon 845 и шесть гигабайт оперативной памяти.
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Также в рейтинге оказались Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S9, LG G7 Thinq, замыкает пятерку Moto G6.
В рейтинг не вошли iPhone 8 и iPhone X, поскольку были представлены публике в 2017 году. Тем не менее, отмечает издание, уже в сентябре должны появиться три обновленных смартфона от Apple. Помимо этого, Business Insider рекомендует дождаться октября, когда, предположительно, будет анонсирован Google Pixel 3.