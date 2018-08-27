Российские пограничники задержали двух нарушителей на армяно-турецкой границе

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения задержали двух нарушителей на армяно-турецкой границе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения.



Как сообщает пресс-служба Погрануправления, в ходе несения службы пограничный наряд заметил 2-х неизвестных на территории Турции, которые намеревались переплыть реку Аракс.

Через несколько часов неизвестные перешли государственную границу, проходящую по реке, и попытались скрыться на территории Армении.В ходе непродолжительного преследования злоумышленники были задержаны. В процессе задержания нарушители попытались оказать сопротивление, но были обезврежены пограничниками.В результате опроса установлено, что оба лица являются гражданами Исламской Республики Пакистан. Нарушители в установленном законодательством порядке переданы в правоохранительные органы Республики Армения, которые установят цели и мотивы нарушения государственной границы.