Трамп заявил, что его поддерживают 52% американцев
Президент США Дональд Трамп утверждает, что его действия на высшем государственном посту поддерживают 52% американцев,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"Более 90% поддерживающих вашего любимого (я надеюсь) президента в Республиканской партии и 52% по всей стране", - написал он в воскресенье на своей странице в Twitter. Трамп также отметил, что таких результатов ему удалось достичь, несмотря на попытки "лживых СМИ" выставить его в дурном свете.
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