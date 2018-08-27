Трамп заявил, что его поддерживают 52% американцев

Президент США Дональд Трамп утверждает, что его действия на высшем государственном посту поддерживают 52% американцев,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Более 90% поддерживающих вашего любимого (я надеюсь) президента в Республиканской партии и 52% по всей стране", - написал он в воскресенье на своей странице в Twitter. Трамп также отметил, что таких результатов ему удалось достичь, несмотря на попытки "лживых СМИ" выставить его в дурном свете.



