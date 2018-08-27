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Лукашенко: Белоруссия и Россия являются друг для друга ангелами-хранителями

Лукашенко: Белоруссия и Россия являются друг для друга ангелами-хранителями

Белоруссия и Россия связаны общей историей и тесными взаимоотношениями в самых различных сферах. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Вы знаете, мы народы от одного корня. Мы родные люди. Нравится кому-то это, не нравится", - отметил белорусский президент.

Он подчеркнул, что "как Россия для нас [Белоруссии], так и Беларусь для России является ангелом-хранителем". Он особо обратил внимание на то, что зависимость Белоруссии "в экономике, прежде всего, от Российской Федерации, величайшая". "От рынка сбыта. Это наш главный партнер", - уточнил белорусский лидер.

"Это неопровержимый факт. Куда от них деться. Поэтому с прагматичной земной точки зрения мы являемся друг для друга ангелами-хранителями ", - добавил президент Белоруссии.

 

 




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