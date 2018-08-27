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Ущерб от летних наводнений в Китае оценили почти в $4 млрд

Ущерб от летних наводнений в Китае оценили почти в $4 млрд

Наводнения, вызванные тайфунами и ливнями в Китае летом нынешнего года, нанесли ущерб, который оценивается в 25,9 млрд юаней ($3,8 млрд), сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Более других пострадала восточная провинция Шаньдун, экономике которой нанесен ущерб в 10 млрд юаней ($1,45 млрд), говорится в сообщении.

Всего в провинции во время наводнений из опасных районов были эвакуированы сотни тысяч жителей.

 

 

 




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