Депутат предложит закон о запрете в Армении букмекерских контор

Депутат НС Армении Самвел Фарманян предложит законом запретить в Армении букмекерские конторы, а их незаконную деятельность рассматривать как тяжелое уголовное преступление. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook. К осенней сессии НС Армении Самвел Фарманян имеет еще одну идею, которую предложит в виде законодательной инициативы.

«Через несколько дней - начало осенней сессии НС Армении. Две идеи, надеюсь, что коллеги поддержат их, и они станут законами.

Законом запретить в Армении букмекерские конторы, а незаконную их деятельность рассматривать как тяжелое уголовное преступление. Все способы урегулировать их деятельность без принятия закона – самообман.

Установить законом перечень тех чиновников, которым полагается служебная машина. Создать единый автопарк. Государство – как вариант, может выбрать outsourcing, разработать программу заказа машины, подтверждение последует автоматически, без бюрократической волокиты. Имя заказчика, маршрут, длительность поездки – фиксируются в программе, они будут в публичном доступе. Уверен, что так можно будет решить тему персональных автомобилей и сэкономить бюджетные средства»,- пишет он.