Депутат предложит закон о запрете в Армении букмекерских контор
10:42, 27 Август, 2018
Депутат НС Армении Самвел Фарманян предложит законом запретить в Армении букмекерские конторы, а их незаконную деятельность рассматривать как тяжелое уголовное преступление. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook. К осенней сессии НС Армении Самвел Фарманян имеет еще одну идею, которую предложит в виде законодательной инициативы.
«Через несколько дней - начало осенней сессии НС Армении. Две идеи, надеюсь, что коллеги поддержат их, и они станут законами.
- Законом запретить в Армении букмекерские конторы, а незаконную их деятельность рассматривать как тяжелое уголовное преступление. Все способы урегулировать их деятельность без принятия закона – самообман.