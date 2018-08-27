Опрос: дела Манафорта и Коэна не повлияли на доверие американцев к Трампу

Признание виновными двух бывших доверенных лиц президента США (экс-руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и бывшего юриста главы Белого дома Майкла Коэна), являющихся фигурантами проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования, почти не отразилось на рейтинге доверия Дональда Трампа.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу газеты The Wall Street Journal и телекомпании NBC,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно итогам исследования, 44% американцев одобрили то, как Трамп справляется с президентскими обязанностями. Обратной точки зрения придерживаются 52% респондентов.

Неделю назад эти показатели составляли 46% и 51%. Разница в целом соответствует статистической погрешности, отметила WSJ.

Опросы проводились 18-22 августа и 22-25 августа. Число опрошенных составило 900 и 600 человек соответственно.



