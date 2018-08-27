Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Молдовы Игорю Додону в связи с национальным праздником республики - Днем независимости. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В своем послании Армен Саркисян выразил уверенность, что взаимовыгодное сотрудничество между Арменией и Молдовой, дальнейшие шаги, направленные на углубление гуманитарных связей между двумя странами, позволят выйти на более высокий уровень взаимоотношений. Он высказал наилучшие пожелания президенту Додону и дружественному народу Молдовы.