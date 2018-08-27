Звезда интернета, «король покера» Дэн Бильзерян прибыл в Ереван. Его самолет приземлился в а/п «Звартноц» в ночь на 27-е августа.

Как передает «Арменпресс», ранее Дэн Бильзерян сообщил о своем намерении посетить Армению на своей странице в Twitter.

«Еду в Армению, оттуда – в Таиланд»,- писал он. Дэн Бильзерян проведет в Армении несколько дней.