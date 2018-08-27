Время в Ереване: 11:07:36,   27 Август

Дэн Бильзерян прибыл в Ереван

Дэн Бильзерян прибыл в Ереван

Звезда интернета, «король покера» Дэн Бильзерян прибыл в Ереван. Его самолет приземлился в а/п «Звартноц» в ночь на 27-е августа.

Как передает «Арменпресс», ранее Дэн Бильзерян сообщил о своем намерении посетить Армению на своей странице в Twitter.

«Еду в Армению, оттуда – в Таиланд»,- писал он. Дэн Бильзерян проведет в Армении несколько дней.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации