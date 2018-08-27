Рейтинг президента Франции Макрона упал до рекордно низких 34%

По данным французского института изучения общественного мнения Ifop, рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона среди избирателей от 39% в июле снизился до 34% в августе, что является самой низкой оценкой с начала его пятилетнего мандата, передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Согласно данным, которые публикуют в воскресенье национальные СМИ, доля французов, недовольных своим президентом, увеличилась на 5 пунктов, поднявшись от 61% в июле до 66% в августе.

Наиболее высокие оценки популярности Макрон имел в самом начале своей "пятилетки" - в мае и июне 2017 года при соответственно 62% и 64% удовлетворенных его политикой избирателей.