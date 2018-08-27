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Бако Саакян встретился с участниками Молодежного форума Арцаха

Бако Саакян встретился с участниками Молодежного форума Арцаха
26 августа в окрестностях села Тог Гадрутского района Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с участниками Молодежного форума Арцаха. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
В теплой и непосредственной атмосфере были затронуты разные вопросы, касающиеся государственного строительства, внутренней и внешней политики Арцаха.
Президент подчеркнул важность подобных мероприятий, с удовлетворением отметив, что они стали традиционными.


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