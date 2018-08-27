Бако Саакян встретился с участниками Молодежного форума Арцаха
09:55, 27 Август, 2018
26 августа в окрестностях села Тог Гадрутского района Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с участниками Молодежного форума Арцаха. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
В теплой и непосредственной атмосфере были затронуты разные вопросы, касающиеся государственного строительства, внутренней и внешней политики Арцаха.
Президент подчеркнул важность подобных мероприятий, с удовлетворением отметив, что они стали традиционными.