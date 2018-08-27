Жертвами стрелка во Флориде стали два человека

Человек, устроивший в воскресенье стрельбу на территории рыночно-развлекательного комплекса Jacksonville Landing в Джексонвилле (штат Флорида), убил двух человек и ранил девятерых. Об этом сообщил на пресс-конференции шериф Джексонвилла Майк Уильямс. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал Fox News,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"На месте событий были тела трех человек. Один из них был подозреваемый, покончивший с собой", - информировал он.

По словам шерифа, после трагедии были госпитализированы девять человек, "семеро из которых получили огнестрельные ранения". "Еще двое человек с огнестрельными ранениями самостоятельно доехали до больниц", - уточнил он.

Полиция также установила личность нападавшего. По словам Уильямса, стрельбу в Джексонвилле открыл 24-летний Дэвид Катц из города Балтимор (штат Мэриленд). Шериф отметил, что с собой у Катца был по меньшей мере один пистолет.

Ранее телекомпания CBS сообщала о четырех погибших и 11 пострадавших.