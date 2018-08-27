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Аронян – среди лидеров турнира в Сент-Луисе

Аронян – среди лидеров турнира в Сент-Луисе

Лидер армянских шахмат Левон Аронян продолжает оставаться среди лидеров супертурнира Sinquefield Cup.

Как передает «Арменпресс», в восьмом туре проходящего в американском Сент-Луисе шахматного супертурнира Sinquefield Cup лидер армянских шахмат Левон Аронян сыграл с Максимом Вашье-Лагравом. На 41-м ходу была зафиксирована ничья. Он набрал 4,5 очка,  и продолжает оставаться среди лидеров супертурнира Sinquefield Cup.


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