Молодые боксеры вернулись с первенства мира с пустыми руками

Молодежная сборная Армении по боксу вернулась с первенства мира с пустыми руками.

Как передает «Арменпресс», в Будапеште 3 армянских боксеров, которые боролись за медали, удовлетворились 5-8-ми местами, потерпев поражения.

Как сообщалось ранее, 21-го августа молодежная сборрная Армении по боксу начала борьбу на первенстве мира. 21-31-го августа молодые боксеры начинают борьбу на первенстве мира, которое пройдет в Будапеште.

Впервые число участников из Армении, получивших право на участие в первенстве мира по боксу среди молодежи, достигло 7, однако на чемпионат поедут 5 боксеров, поскольку 2 остальных были травмированы.

Вместе со сборной в Будапешт поехали тренеры Карен Агамалян и Владимир Маргарян.