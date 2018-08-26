Звезда Сети Ден Билзерян едет в  Армению

Звезда Сети, американский венчурный инвестор армянского происхождения, актер, король профессионального покера Ден Билзерян едет в Армению.

Как передает Арменпресс, об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter. «Еду в Армению, оттуда – в Таиланд», - написал он, не поделившись подробностями.

Первый крупный успех в карточной игре будущий король профессионального покера Ден Билзерян отметил в 2009г. – на Международном турнире по покеру. Он является одним из основателей Victory Poker. Сам он называет себя «Биллом Гейтсом покера». На этой игре он заработал 50 млн долларов.

Число его подписчиков в Instagram перевалило за 10 млн.