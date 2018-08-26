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Звезда Сети Ден Билзерян едет в  Армению

Звезда Сети Ден Билзерян едет в  Армению

Звезда Сети, американский  венчурный инвестор армянского происхождения, актер, король профессионального покера  Ден Билзерян едет в  Армению.

Как передает Арменпресс, об этом он сообщил в  своем микроблоге в Twitter. «Еду  в Армению, оттуда – в Таиланд», - написал он, не поделившись подробностями. 

Первый крупный успех в  карточной игре  будущий король профессионального покера  Ден Билзерян отметил в  2009г. – на Международном турнире  по покеру. Он является одним из основателей  Victory Poker. Сам он называет себя «Биллом Гейтсом  покера». На этой  игре  он заработал 50 млн долларов.

Число его подписчиков в  Instagram перевалило за 10 млн.

 




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