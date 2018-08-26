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Пожар  на  трассе Ереван-Мегри еще не  потушен

Пожар  на  трассе Ереван-Мегри еще не  потушен

26 августа  в 08:50 часов  возобновилось тушение  пожара, вспыхнувшего  близ дороги, ведущей к  селу  Гер-Гер  -  недалеко от города Вайк Вайоцдзорской области.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,   на  место выехали  оперативные группы пожарно-спасательной службы МЧС РА, областной спасательной и пожарно-спасательной службы.  

На месте  происшествия находятся 20 спасателей и 5 сотрудников  лесного хозяйства.

В  12:20 часов  было установлено дежурство.

25  августа  в  14:19 часов  в службу  «911»  МЧС РА поступило сообщение  о том, что   близ дороги, ведущей к  селу  Гер-Гер  -  недалеко от города Вайк Вайоцдзорской области горит травяной  луг, нужна  помощь спасателей.

На  место выехали 2 боевых  расчета пожарно-спасательной службы МЧС РА, областной спасательной и пожарно-спасательной службы.

Выяснилось, что огонь вспыхнул на 145 км трассы М-2 Ереван-Мегри  —  горят деревья и травяной  покров.




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