Пожар  на  трассе Ереван-Мегри еще не  потушен

26 августа в 08:50 часов возобновилось тушение пожара, вспыхнувшего близ дороги, ведущей к селу Гер-Гер - недалеко от города Вайк Вайоцдзорской области.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехали оперативные группы пожарно-спасательной службы МЧС РА, областной спасательной и пожарно-спасательной службы.

На месте происшествия находятся 20 спасателей и 5 сотрудников лесного хозяйства.

В 12:20 часов было установлено дежурство.

25 августа в 14:19 часов в службу «911» МЧС РА поступило сообщение о том, что близ дороги, ведущей к селу Гер-Гер - недалеко от города Вайк Вайоцдзорской области горит травяной луг, нужна помощь спасателей.

На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательной службы МЧС РА, областной спасательной и пожарно-спасательной службы.

Выяснилось, что огонь вспыхнул на 145 км трассы М-2 Ереван-Мегри — горят деревья и травяной покров.