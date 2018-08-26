Премьер-министр Армении и президент Арцаха обсудили вопросы сотрудничества двух армянских республик
26 августа в Степанакерте Президент Бако Саакян встретился с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества между двумя армянскими республиками.
Во встрече приняли участие министр обороны Республики Армения Давид Тоноян, госминистр Республики Арцах Григорий Мартиросян, другие должностные лица
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