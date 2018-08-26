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В  США скончался сенатор  Джон Маккейн

В  США скончался сенатор  Джон Маккейн

В возрасте 81 года в США скончался сенатор-республиканец Джон Маккейн.

Один из самых известных американских политиков, сенатор от штата Аризона Джон Сидни Маккейн умер от рака мозга.

Как  передает Арменпресс, его жена Синди написала в Twitter: «Он умер, как жил – в своем праве, окруженный людьми, которых он любил и в том месте, которое он любил больше всего».  

В некрологе  от  офиса сенатора отмечается, что Маккейн  60 лет преданно служил Соединенным Штатам.

Соболезнования  выразили  члены и Республиканской, и Демократической партий.

В Белом доме в знак траура  приспущен государственный флаг США.

 




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