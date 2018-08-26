В США скончался сенатор Джон Маккейн
13:26, 26 Август, 2018
В возрасте 81 года в США скончался сенатор-республиканец Джон Маккейн.
Один из самых известных американских политиков, сенатор от штата Аризона Джон Сидни Маккейн умер от рака мозга.
Как передает Арменпресс, его жена Синди написала в Twitter: «Он умер, как жил – в своем праве, окруженный людьми, которых он любил и в том месте, которое он любил больше всего».
В некрологе от офиса сенатора отмечается, что Маккейн 60 лет преданно служил Соединенным Штатам.
Соболезнования выразили члены и Республиканской, и Демократической партий.
В Белом доме в знак траура приспущен государственный флаг США.