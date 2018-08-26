В  США скончался сенатор  Джон Маккейн

В возрасте 81 года в США скончался сенатор-республиканец Джон Маккейн.

Один из самых известных американских политиков, сенатор от штата Аризона Джон Сидни Маккейн умер от рака мозга.

Как передает Арменпресс, его жена Синди написала в Twitter: «Он умер, как жил – в своем праве, окруженный людьми, которых он любил и в том месте, которое он любил больше всего».

В некрологе от офиса сенатора отмечается, что Маккейн 60 лет преданно служил Соединенным Штатам.

Соболезнования выразили члены и Республиканской, и Демократической партий.

В Белом доме в знак траура приспущен государственный флаг США.