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В ближайшие  5  дней  погода  не  изменится

В ближайшие  5  дней  погода  не  изменится

МЧС РА представило прогноз погоды  на ближайшие  5  дней.

26-27  августа  вечером  в северных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы,  28-31  августа  ожидается  погода  без осадков.

Как  сообщили Арменпресс в  МЧС РА, ветер  юго-западный, скорость 5-10  м/с.

Температура   воздуха существенно не  изменится.

В Ереване  26  августа днем и  27-31  августа  ожидается  погода  без осадков.

 

 

 

 




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