В ближайшие 5 дней погода не изменится
МЧС РА представило прогноз погоды на ближайшие 5 дней.
26-27 августа вечером в северных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы, 28-31 августа ожидается погода без осадков.
Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, ветер юго-западный, скорость 5-10 м/с.
Температура воздуха существенно не изменится.
В Ереване 26 августа днем и 27-31 августа ожидается погода без осадков.
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