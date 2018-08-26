В ближайшие  5  дней  погода  не  изменится

МЧС РА представило прогноз погоды на ближайшие 5 дней.

26-27 августа вечером в северных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы, 28-31 августа ожидается погода без осадков.

Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, ветер юго-западный, скорость 5-10 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване 26 августа днем и 27-31 августа ожидается погода без осадков.