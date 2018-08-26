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Число пострадавших в результате землетрясения в Иране выросло до 250

Число пострадавших в результате землетрясения в Иране выросло до 250

Число пострадавших в результате землетрясения, произошедшего в Иране 26 августа, выросло до 250, погибло 2 человека.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ИА IRNA, землетрясение произошло в 81км к северо-западу от города Керманшах. Согласно губернатору Керманшаха, погибли двое, пострадали 250, из них 241 –жители городка Тазе Абад.
В ночь на воскресенье Сейсмоцентр Института геофизики Тегеранского университета сообщил о землетрясении магнитудой 5,9. Толчки зарегистрированы в 02.43 часов по местному времени.

Эпицентр – в 31 км от городка Тазе Абад. Здесь сила толчков составила 8,3 баллов. Последнее землетрясение на западе Ирана силой 7,3 балла произошло 13 ноября 2017г. тогда жертвой стихии стали 650 человек, пострадали 12 тысяч.




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