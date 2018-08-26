В  Иране  произошло землетрясение силой  8 баллов

26 августа в 09։03 часов в Службу сейсмической безопасности поступила информация о том, что в 02:13 часов (по Гринвичу – 25 августа в 22:13 часов) ССБ МЧС РА зарегистрировала землетрясение. Координаты: 34.660 градуса северной широты и 46.280 градусов восточной долготы (Иран, 81 км к северо-западу от города Керманшах). Очаг на глубине 10 км, магнитуда – 6.0.

Как сообщили Арменпресс из пресс-службы МЧС РА, сила подземных толчков в эпицентре составила 8 баллов.

Согласно агентству IRNA, погибло 2 человека, пострадали – более 100.