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В  Иране  произошло землетрясение силой  8 баллов

В  Иране  произошло землетрясение силой  8 баллов

26 августа  в 09։03 часов  в Службу   сейсмической  безопасности  поступила  информация о том, что  в 02:13 часов (по Гринвичу – 25 августа в 22:13 часов)  ССБ МЧС РА зарегистрировала землетрясение. Координаты: 34.660  градуса  северной  широты и  46.280  градусов  восточной  долготы (Иран, 81 км к северо-западу от города Керманшах). Очаг на глубине 10 км, магнитуда – 6.0.

Как  сообщили Арменпресс из пресс-службы  МЧС РА, сила  подземных толчков в  эпицентре  составила 8 баллов.

Согласно агентству  IRNA, погибло 2  человека, пострадали – более 100.

 




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