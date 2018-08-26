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В Джавахке в селе Балхо освящена  церковь Сурб Арутюн

В Джавахке в селе Балхо освящена  церковь Сурб Арутюн

В Джавахке в селе Балхо, в 12 км от Ахалкалаки,  25 августа состоялась церемония  освящения  церкви  Сурб Арутюн (Св.Воскресение). присутствовали гости из Армении и России.

Как  сообщили Арменпресс из пресс-канцелярии Грузинской  епархии Армянской Апостольской  церкви, церковь 19 века в  советские  годы  была превращена в колхозный склад. Ныне  она восстановлена благодаря  усилиям благотворителя Месропа  Мовсисяна, проживающего в  России.

Церемонию освящения  отслужил предстоятель Грузинской епархии епископ Вазген Мирзаханян.

На церемонии присутствовали депутаты  парламента  Грузии Энзел Мкоян, Самвел Манукян, из Ахалкалакской администрации – председатель районного собрания Наири Ирицян, депутаты, общественные, политические  деятели, верующие.  

Первую службу  в  возрожденной  церкви провел духовный пастырь соседних сел, предстоятель ц.Св.Геворка отец Тадевос Тер-Мкртчян.  Завершила  церемонию общая молитва. Присутствующие  поблагодарили Месропа  Мкртчяна  за столь богоугодное  дело.

В честь  праздника было организовано мероприятие, в  котором участвовали воспитанники центра «Хримян айрик», исполнители из соседних сел.

Напомним, что еще в 2004 году, после  частичной  реконструкции церкви отец Барсег Салбиян  отслужил ритуал освящения.

В  селе Балхо проживает 160 семей.




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