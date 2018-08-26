В Джавахке в селе Балхо освящена  церковь Сурб Арутюн

В Джавахке в селе Балхо, в 12 км от Ахалкалаки, 25 августа состоялась церемония освящения церкви Сурб Арутюн (Св.Воскресение). присутствовали гости из Армении и России.

Как сообщили Арменпресс из пресс-канцелярии Грузинской епархии Армянской Апостольской церкви, церковь 19 века в советские годы была превращена в колхозный склад. Ныне она восстановлена благодаря усилиям благотворителя Месропа Мовсисяна, проживающего в России.

Церемонию освящения отслужил предстоятель Грузинской епархии епископ Вазген Мирзаханян.

На церемонии присутствовали депутаты парламента Грузии Энзел Мкоян, Самвел Манукян, из Ахалкалакской администрации – председатель районного собрания Наири Ирицян, депутаты, общественные, политические деятели, верующие.

Первую службу в возрожденной церкви провел духовный пастырь соседних сел, предстоятель ц.Св.Геворка отец Тадевос Тер-Мкртчян. Завершила церемонию общая молитва. Присутствующие поблагодарили Месропа Мкртчяна за столь богоугодное дело.

В честь праздника было организовано мероприятие, в котором участвовали воспитанники центра «Хримян айрик», исполнители из соседних сел.

Напомним, что еще в 2004 году, после частичной реконструкции церкви отец Барсег Салбиян отслужил ритуал освящения.

В селе Балхо проживает 160 семей.