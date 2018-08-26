Никол Пашинян и  Бако Саакян обсудили  ситуацию на границе

26 августа в министерстве обороны Республики Арцах Президент Бако Саакян и Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обсудили вопросы, касающиеся последовательного повышения обороноспособности Армии обороны, военного сотрудничества между Арцахом и Арменией и ситуации на границах.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, во встрече приняли участие министр обороны Республики Армения Давид Тоноян, начальник генштаба ВС РА Артак Давтян, министр обороны Республики Арцах Левон Мнацаканян.