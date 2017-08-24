Анонс мероприятий на 27 августа
17:07, Август 25, 2018
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- 17:32 Бако Саакян встретил в Степанакертском аэропорту Никола Пашиняна
- 17:07 Анонс мероприятий на 27 августа
- 16:50 Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Уругвая Табаре Васкесу по случаю Дня независимости Уругвая
- 16:39 Во Франции мясники сорвали фестиваль веганов
- 16:06 Королевская семья Бельгии отбыла из Армении
- 16:02 Меркель и Алиев обсудили карабахское урегулирование
- 15:15 Состоялась встреча Католикоса Гарегина II с канцлером Германии Ангелой Меркель
- 14:42 Манвела Григоряна в СИЗО сфотографировал сотрудник СНБ: назначено служебное расследование
- 13:58 Придет время, и я выскажу свою оценку: Валерий Осипян — о деле по захвату полка ППС вооруженной группировкой
- 13:28 Все ключевые решения полиции будут приниматься на основе публичных обсуждений: создан Общественный совет при начальнике полиции
- 13:23 Меркель должна оказать давление на Азербайджан за нарушения прав человека и коррупцию – призыв Transparency International
- 13:09 В Армении 25 августа днем и 26-30 августа ожидается погода без осадков
- 13:04 Европейские индексы - 24-08-18
- 13:03 Американские индексы снизились - 24-08-18
- 13:03 Цены на цветные металлы - 24-08-18
- 13:02 Цены на драгоценные металлы снизились - 24-08-18
- 13:02 Цены на нефть снизились - 24-08-18
- 12:53 За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия около 200 раз
- 12:50 В школьном классе в Бердике обнаружен уж
- 12:48 Состоялась официальная встреча канцлера Германии и президента Азербайджана
- 11:41 Встреча Ара Баблояна с премьер-министром Чехии
- 11:36 От имени премьер-министра Никола Пашиняна был дан официальный ужин в честь канцлера ФРГ Ангелы Меркель
- 24.08-20:25 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-08-18
- 24.08-20:24 Азиатские индексы - 24-08-18
- 24.08-19:58 Армения – хороший пример эффективного сотрудничества с ЕАЭС и ЕС — Ангела Меркель
- 24.08-19:25 Позиции премьера Пашиняна и канцлера Меркель по армяно-германским отношениям и многим вопросам региональной повестки совпадают
- 24.08-19:24 Ни с одним внешним партнером Армения не сотрудничает в противовес другому партнеру – Никол Пашинян
- 24.08-19:11 Германия окажет содействие Армении в мирном урегулировании проблемы Арцаха
- 24.08-19:06 Германия сделает все от нее зависящее в вопросе либерализации визового режима для граждан Армении – Меркель
- 24.08-18:30 Google ввел самоуничтожающиеся электронные письма
- 24.08-18:19 Отношения между Арменией и Германией зиждутся на взаимопонимании и глубоком доверии — Армен Саркисян
- 24.08-18:16 Началась пресс-конференция Никола Пашиняна и Ангелы Меркель — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
- 24.08-17:46 Армен Саркисян в президентской резиденции принял Ангелу Меркель
- 24.08-17:45 СМИ: армия Израиля начнет формировать экипажи танков из друзей и родственников
- 24.08-17:35 Анонс мероприятийна 25 августа
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