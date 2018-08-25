Королевская семья Бельгии отбыла из Армении

Король Бельгии Филипп вместе с семьей, находившиеся в Армении с частным визитом, 25 августа отбыли из Армении из а/порта «Звартноц».

Об этом Арменпресс стало известно с сайта а/порта «Звартноц» в Facebook.

31 августа вр.и.о. пресс-секретаря МИД РА Анна Нагдалян сообщила, что королевская семья Бельгии находится в Армении с частным визитом.