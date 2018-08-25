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Королевская семья Бельгии отбыла из Армении

Королевская семья Бельгии отбыла из Армении

Король  Бельгии  Филипп вместе  с семьей, находившиеся  в Армении с частным визитом, 25 августа  отбыли из Армении из а/порта  «Звартноц».

Об этом Арменпресс стало известно с  сайта  а/порта  «Звартноц» в Facebook. 

31  августа вр.и.о. пресс-секретаря  МИД РА Анна Нагдалян сообщила, что королевская семья  Бельгии  находится в Армении с частным визитом.

 




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