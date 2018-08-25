Меркель и Алиев обсудили карабахское урегулирование

Одним из основных вопросов повестки переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Азербайджана Ильхама Алиева во время их встречи в Баку было урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Арменпресс, об этом сообщило информационное агентство DPA.

Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит прилагать усилия для достижения политического разрешения конфликта.

В рамках регионального визита на Южный Кавказ Канцлер Меркель прибыла в Азербайджан 25 августа после визита в Армению.

В Баку состоялась официальная встреча президента Ильхама Алиева и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, по окончании которой состоялась встреча в расширенном составе.

В ходе переговоров с премьер-министром Армении Николем Пашиняном в Ереване 24 августа канцлер Меркель заявил, что Германия является членом Минской группы, и очень важно урегулировать карабахский конфликт в мирной атмосфере, и Германия поддержит Армению в этом вопросе.