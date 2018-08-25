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Меркель и Алиев обсудили карабахское урегулирование

Меркель и Алиев обсудили карабахское урегулирование

Одним из основных вопросов повестки переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Азербайджана Ильхама Алиева  во время их встречи в Баку было   урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщило информационное агентство DPA.

Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит прилагать усилия для достижения политического разрешения  конфликта.

В рамках регионального визита  на Южный Кавказ Канцлер Меркель прибыла в Азербайджан 25 августа после  визита в Армению.

В Баку состоялась официальная  встреча президента  Ильхама  Алиева и канцлера  ФРГ Ангелы  Меркель,  по окончании которой  состоялась встреча  в  расширенном составе.

В ходе переговоров с премьер-министром Армении Николем Пашиняном в Ереване 24 августа канцлер Меркель заявил, что Германия является членом Минской группы, и  очень важно урегулировать карабахский конфликт в мирной атмосфере, и Германия поддержит Армению в этом вопросе.

 




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