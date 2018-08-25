Состоялась встреча Католикоса Гарегина II с канцлером Германии Ангелой Меркель

Первоиерарх Армянской апостольской церкви, Католикос Всех Армян Гарегин II принял 25 августа канцлера Германии Ангелу Меркель в Первопрестольном Святом Эчмиадзине.

Как сообщили Арменпресс из пресс-канцелярии Св.Престола, Его Святейшество отметил, что визит канцлера ФРГ станет катализатором эффективного сотрудничества Армении и Германии.

Верховный Патриарх затронул проблемы, стоящие перед Арменией и недавние политические изменения, заявив, что армянский народ, исповедующий Христа, прилагает усилия к тому, чтобы строить мирную, надежную жизнь — с надеждой на будущее и оптимизмом, готовый ради этого преодолеть все трудности.

Католикос подтвердил, что Армянская Апостольская церковь также должна продолжать прилагать усилия на этом пути, поддерживая руководство Армении.

Гарегин II выразил благодарность немецкому народу за признание и осуждение Геноцида армян, заявив, что только таким образом можно исключить возможность повторения подобных злодеяний в мире.

Госпожа Меркель в свою очередь призналась, что счастлива посетить духовный центр армянского народа – как первый канцлер, посетивший Святой Эчмиадзин и вообще Армению.

Ангела Меркель поделилась своими впечатлениями от визита и встреч в Армении представив их Его Святейшеству Гарегину II.

Она с удовлетворением отметила, что ее визит совпал с недавними изменениями в Армении, добавив, что Германия хотела бы стать другом и партнером на этом пути и подтвердила готовность расширить партнерство в разных секторах.

В ходе встречи Его Святейшество Гарегин II также поблагодарил германские власти в лице канцлера ФРГ Ангелы Меркель за теплое отношение к армянской общине Германии.

Стороны также обменялись мнениями по поводу нагорно-карабахского конфликта. Его Святейшество выразил озабоченность непрекращающимися милитаристскими заявлениями руководства Азербайджана, что очевидным образом ставит под угрозу мирные перспективы урегулирования конфликта. Гарегин II посчитал неприемлемым насаждение Азербайджаном ненависти и враждебности по отношению к армянам.

Гарегин II подарил канцлеру Меркель книгу, в которой рассказывается о последовательном и целеустремленном уничтожении армянских историко-культурных и духовных ценностей на нынешней территории Азербайджана.

Сообщив о встречах духовных лидеров двух стран, направленных на разрешение арцахской проблемы, католикос выразил надежду, что карабахский конфликт будет урегулирован мирным путем усилиями Минской группы ОБСЕ и международного сообщества.

В ходе встречи собеседники также выразили обеспокоенность в связи с ограничениями прав христианских меньшинств в Турции.

Канцлер Меркель заявила, что Германия и далее будет прилагать усилия к решению вышеупомянутых проблем. Она также поблагодарила за прием и оказание помощи сирийским беженцам.

На встрече присутствовали также министр иностранных дел Армении Зохраб Мнацаканян, послы двух стран, глава отдела внешних связей Св.Эчмиадзина архиепископ Натан Ованнисян, духовный лидер Армянской диаспоры ФРГ архимандрит Серовбе Исаханян.