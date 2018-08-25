Придет время, и я выскажу свою оценку: Валерий Осипян — о деле по захвату полка ППС вооруженной группировкой

Придет время, и Валерий Осипян выскажет свою оценку по делу о захвате полка ППС вооруженной группировкой, а пока продолжается судебное расследование.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами 25 августа начальник полиции РА Валерий Осипян.

«Придет время, и я выскажу свою оценку по делу о захвате полка ППС вооруженной группировкой, а пока продолжается судебное расследование, и скоро все станет ясно. В Армении правосудие вершит судебная система, и я уверен, что вердикт будет правильным. Я повторяю: жизнь и кровь моих коллег дороги мне, и я не собираюсь менять своего мнения», - сказал Осипян.

С 17 июля 2016г. замначальника полиции Валерий Осипян и замначальника полиции Валерий Егиазарян были взяты в заложники вооруженной группировкой, захватившей полк ППС. Они были последними заложниками, и их также освободили 23 июля.