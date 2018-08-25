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Придет время, и я выскажу свою оценку: Валерий Осипян — о деле по захвату полка ППС вооруженной группировкой

Придет время, и я выскажу свою оценку: Валерий Осипян — о деле по захвату полка ППС вооруженной группировкой

Придет время, и Валерий  Осипян  выскажет свою оценку по делу  о захвате  полка ППС вооруженной  группировкой, а пока продолжается судебное  расследование.

Как  передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами 25 августа  начальник полиции РА Валерий Осипян.

«Придет время, и я выскажу свою оценку по делу  о захвате  полка ППС вооруженной  группировкой, а пока продолжается судебное  расследование, и скоро все  станет ясно. В Армении правосудие  вершит судебная система, и я  уверен, что вердикт   будет правильным.  Я повторяю: жизнь и кровь моих коллег дороги мне, и я не собираюсь менять своего мнения», - сказал Осипян.

С 17 июля 2016г. замначальника  полиции Валерий  Осипян  и  замначальника  полиции Валерий  Егиазарян были взяты  в заложники вооруженной  группировкой, захватившей  полк  ППС. Они были последними заложниками, и их также  освободили 23 июля.




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