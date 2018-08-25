Все ключевые решения полиции будут приниматься на основе публичных обсуждений: создан Общественный совет при начальнике полиции

Отныне полиция Армении будет действовать более открыто, более прозрачно. Как передает Арменпресс, так заявил на первом заседании Общественного совета при начальнике полиции Валерий Осипян.

«Отныне мы будем принимать все важные решения, касающиеся основных и концептуальных направлений деятельности полиции, на основе общественных обсуждений, анализа и наших консультаций», - сказал Осипян, обращаясь к членам ОС – представителям общественных организаций.

По его словам, в условиях новой политической ситуации граждане больше не избегают обращаться в полицию.

«В третьем квартале 2018 года количество сообщений, полученных подразделениями полиции, увеличилось на 12,578 по сравнению с первым кварталом. В первом квартале было получено 33,743 отчета. Это связано не с увеличением числа преступлений, но это показатель обращения за нашей поддержкой. Такая же картина и с жалобами – их число выросло на 44.1% по сравнению с первым кварталом», - сказал он, напомнив слова премьер-министра Никола Пашиняна о том, что мы живем в историческое время – время примирения и сближения правоохранительных органов и общественности.

Начальник полиции заверил, что Общественный совет востребован и создан своевременно.

Завершая слово, Осипян зачитал список членов Общественного совета и вручил им сертификаты членства.

Общественный совет при начальнике полиции был расформирован. Он вновь начал действовать после 7-летнего перерыва.