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Меркель должна оказать давление на Азербайджан за нарушения прав человека и коррупцию – призыв Transparency International

Меркель должна оказать давление на Азербайджан за нарушения прав человека и коррупцию – призыв Transparency International

В ходе  визита в Азербайджан 25 августа Ангела Меркель  должен оказать давление на правительство этой  страны  за нарушения в области прав человека, коррупции и обращения с активистами. Как  передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Transparency International.

"Согласно СМИ,  основным моментом повестки дня канцлера Меркель в юно-кавказские страны является поддержка  Германии газопроводов Южного коридора. Отмечается, что  Германия рассматривает вопрос о предоставлении Азербайджану кредита в  размере 1,2 млрд. евро  для этого проекта.

«Азербайджан и Германия явно заключат  хорошую сделку в эту  субботу. Но как лидер самого влиятельного члена Европейского союза, канцлер Меркель должна обеспечить, чтобы ее действия стимулировали и отражали европейские ценности и дали долгосрочные  результаты в освобождении политических заключенных,  а также  смягчили ограничения в финансировании общественных организаций», - сказал Адам Фолдз, юрисконсульт Transparency International.  Представительство  Transparency International  в Азербайджане значительно минимизировало свою деятельность из-за проблем с государственной регистрацией иностранного финансирования.

«В прошлом месяце депутаты Европарламента призвали к тому, чтобы дальнейшие    отношения с Азербайджаном основывались на принципах демократии, верховенства закона и прав человека. Германия должна строить свои  отношения  с этой страной  на тех же принципах», - продолжает Фолдз.

В июле  депутаты  Европарламента рекомендовали  ЕС «ввести конкретные положения, призванные помочь Азербайджану в борьбе с экономической преступностью, в том числе с коррупцией, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, а также вернуться к расследованиям по схемам отмывания денег,  в частности,  по делу  о «прачечной  по отмыванию денег».

«Азербайджанская прачечная» относится к фонду в $ 2,9 млрд, предназначенных для  подкупа влиятельных лиц, который спонсируется правительством Азербайджана.  Оно использовало  фейковые компании  для отмывания денег и подкупа европейских политиков, чтобы подавлять независимые отчеты о правах человека, финансировать фиктивные мониторинговые  миссии по наблюдению за выборами и  очистить репутацию Азербайджана.

В переговорах о любой сделке с руководством Азербайджана правительство Германии должно настаивать на свободе политических заключенных, свободном и плюралистическом медиа-пространстве, свободы для активистов в  протестах, участии в принятии решений, а также конкретных мер против коррупции», - говорится в заявлении.

 

 

 

 

 




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