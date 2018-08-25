Меркель должна оказать давление на Азербайджан за нарушения прав человека и коррупцию – призыв Transparency International

В ходе визита в Азербайджан 25 августа Ангела Меркель должен оказать давление на правительство этой страны за нарушения в области прав человека, коррупции и обращения с активистами. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Transparency International.

"Согласно СМИ, основным моментом повестки дня канцлера Меркель в юно-кавказские страны является поддержка Германии газопроводов Южного коридора. Отмечается, что Германия рассматривает вопрос о предоставлении Азербайджану кредита в размере 1,2 млрд. евро для этого проекта.

«Азербайджан и Германия явно заключат хорошую сделку в эту субботу. Но как лидер самого влиятельного члена Европейского союза, канцлер Меркель должна обеспечить, чтобы ее действия стимулировали и отражали европейские ценности и дали долгосрочные результаты в освобождении политических заключенных, а также смягчили ограничения в финансировании общественных организаций», - сказал Адам Фолдз, юрисконсульт Transparency International. Представительство Transparency International в Азербайджане значительно минимизировало свою деятельность из-за проблем с государственной регистрацией иностранного финансирования.

«В прошлом месяце депутаты Европарламента призвали к тому, чтобы дальнейшие отношения с Азербайджаном основывались на принципах демократии, верховенства закона и прав человека. Германия должна строить свои отношения с этой страной на тех же принципах», - продолжает Фолдз.

В июле депутаты Европарламента рекомендовали ЕС «ввести конкретные положения, призванные помочь Азербайджану в борьбе с экономической преступностью, в том числе с коррупцией, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, а также вернуться к расследованиям по схемам отмывания денег, в частности, по делу о «прачечной по отмыванию денег».

«Азербайджанская прачечная» относится к фонду в $ 2,9 млрд, предназначенных для подкупа влиятельных лиц, который спонсируется правительством Азербайджана. Оно использовало фейковые компании для отмывания денег и подкупа европейских политиков, чтобы подавлять независимые отчеты о правах человека, финансировать фиктивные мониторинговые миссии по наблюдению за выборами и очистить репутацию Азербайджана.

В переговорах о любой сделке с руководством Азербайджана правительство Германии должно настаивать на свободе политических заключенных, свободном и плюралистическом медиа-пространстве, свободы для активистов в протестах, участии в принятии решений, а также конкретных мер против коррупции», - говорится в заявлении.