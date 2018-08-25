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В Армении 25 августа днем и 26-30 августа ожидается погода без осадков

В Армении 25 августа днем и 26-30 августа ожидается погода без осадков

В Армении 25 августа днем и 26-30 августа ожидается погода без осадков.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, ветер юго-западный, скорость 5-10  м/с.

Температура воздуха 25-26 августа  повысится на 2-3 градуса.

 




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