В Армении 25 августа днем и 26-30 августа ожидается погода без осадков.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, ветер юго-западный, скорость 5-10 м/с.

Температура воздуха 25-26 августа повысится на 2-3 градуса.