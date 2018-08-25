Цены на цветные металлы - 24-08-18

ЛОНДОН, 25 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 24 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.94% и составила 2044.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.44% и составила 5940.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.25% и составила 2025.00 долларов США, цена на никель снизилась на 3.04% и составила 13235.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.57% и составила 19040.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.20% и составила 2438.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 64500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.