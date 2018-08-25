За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия около 200 раз

За период 19-25 августа на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 200 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2500 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха в основном воздерживались от ответных действий. Они продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.