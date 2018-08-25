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В школьном классе в Бердике обнаружен уж

В школьном классе в Бердике обнаружен уж

В  школьном классе  в  селе  Бердик Араратской области  обнаружен уж.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,   25  августа  в  08:55 часов  в службу  «911»  МЧС РА поступило сообщение  о том, что  в школьном классе  в  селе  Бердик    обнаружен уж, нужна  помощь спасателей.

На  место выехал боевой расчет пожарно-спасательной службы МЧС РА.

Спасатели поймали змею и перенесли в безопасное  место.




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