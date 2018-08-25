В школьном классе в Бердике обнаружен уж

В школьном классе в селе Бердик Араратской области обнаружен уж.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, 25 августа в 08:55 часов в службу «911» МЧС РА поступило сообщение о том, что в школьном классе в селе Бердик обнаружен уж, нужна помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательной службы МЧС РА.

Спасатели поймали змею и перенесли в безопасное место.