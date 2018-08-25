Состоялась официальная встреча канцлера Германии и президента Азербайджана

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

Как передает Арменпресс, со ссылкой на азербайджанские СМИ, госпожу Меркель встречали вице-премьер Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

Затем состоялась официальная встреча президента Ильхама Алиева и канцлера ФРН Ангелы Меркель.

По окончании официальной встречи состоялась встреча в расширенном составе, где они выступили с речами.