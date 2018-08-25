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Состоялась официальная встреча канцлера Германии и президента Азербайджана

Состоялась официальная встреча канцлера Германии и президента Азербайджана

Канцлер  ФРГ Ангела Меркель прибыла  с официальным визитом в  Азербайджан.

Как передает Арменпресс, со ссылкой на азербайджанские  СМИ, госпожу  Меркель встречали   вице-премьер Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

Затем состоялась официальная  встреча президента  Ильхама  Алиева и канцлера  ФРН Ангелы  Меркель.

По окончании официальной  встречи состоялась встреча  в  расширенном составе, где  они выступили с речами.

 




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