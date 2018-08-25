Встреча Ара Баблояна с премьер-министром Чехии

Находящаяся в Чехии с официальным визитом делегация во главе со спикером НС РА Ара Баблояном 24 августа провела встречу с премьер-министром Чехии Андреем Бабичем.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА, глава парламента Армении поздравил премьера Чехии с утверждением его правительства в Палате депутатов парламента.

Ара Баблоян подчеркнул важность расширение отношений с Чехий во разных сферах, подтвердив заинтересованность Армении в обеспечении перманентности политического диалога, расширении торгово-экономического сотрудничества и активизация общественных контактов.

Глава НС РА отметил, что в повестке армяно-чешской повестки важное место занимают и отношения Армения-ЕС. По словам Баблояна, подписанное между Арменией и ЕС Соглашение о расширенном и всеобъемлющем партнерстве открыло новую страницу в отношениях РА и ЕС.

Ара Баблоян выразил удовлетворение по поводу интегрирования Армении в некоторые программы Чехии, направленные на развитие и преобразование, выразив надежду, что в контексте Соглашение о расширенном и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и ЕС Чехия внесет РА в ряд целевых стран.

Относительно армяно-чешских экономических связей Баблоян выразил удовлетворение в связи с их укреплением за последние годы, отметив, что этот потенциал далеко не исчерпан. Он подчеркнул, что Армения надеется на прямые инвестиции чешских бизнесменов в экономику РА.

Спикер НС РА сообщил, что после перемен в правительстве РА назначен сопредседатель межправительственной комиссии по экономике с армянской стороны, и ныне ведется подготовка к четвертому заседанию межправкомиссии.

В свою очередь премьер Чехии отметил важность армяно-чешских отношений. Андрей Бабич представил внутриполитическую ситуацию в своей стране, с удовлетворением отметив стабильный экономический рост.

Андрей Бабич сообщил, что в ЕС происходят динамичные изменения, но есть проблемы, требующие серьезного решения – например, проблема мигрантов.