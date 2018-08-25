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Встреча Ара Баблояна с премьер-министром Чехии

Встреча Ара Баблояна с премьер-министром Чехии

Находящаяся в Чехии с официальным визитом  делегация  во главе  со спикером НС РА Ара Баблояном 24 августа провела  встречу с  премьер-министром Чехии Андреем Бабичем.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА, глава  парламента  Армении поздравил премьера  Чехии с утверждением его правительства  в  Палате  депутатов парламента.  

Ара Баблоян подчеркнул важность расширение  отношений  с Чехий во разных сферах, подтвердив  заинтересованность Армении в обеспечении перманентности политического диалога, расширении торгово-экономического сотрудничества и активизация общественных контактов.

Глава НС РА  отметил, что в  повестке  армяно-чешской  повестки важное  место занимают и отношения  Армения-ЕС. По словам Баблояна, подписанное  между  Арменией и ЕС  Соглашение  о расширенном и всеобъемлющем партнерстве открыло новую страницу в отношениях РА и ЕС. 

Ара Баблоян выразил  удовлетворение по поводу интегрирования  Армении в  некоторые  программы  Чехии, направленные на развитие  и преобразование,  выразив надежду, что в  контексте  Соглашение  о расширенном и всеобъемлющем партнерстве между  Арменией и ЕС  Чехия  внесет РА в  ряд целевых стран.

Относительно армяно-чешских экономических связей Баблоян выразил удовлетворение в связи с их укреплением за последние годы, отметив, что этот потенциал далеко не  исчерпан. Он подчеркнул, что Армения  надеется на прямые  инвестиции чешских бизнесменов  в  экономику РА. 

Спикер НС РА сообщил, что после  перемен в  правительстве  РА назначен сопредседатель межправительственной комиссии по экономике  с  армянской стороны, и ныне ведется подготовка к  четвертому  заседанию межправкомиссии.

В  свою очередь премьер Чехии отметил важность армяно-чешских отношений. Андрей  Бабич представил внутриполитическую ситуацию в  своей  стране, с удовлетворением отметив стабильный экономический  рост.

Андрей  Бабич  сообщил, что в ЕС  происходят динамичные  изменения, но есть проблемы, требующие серьезного решения – например, проблема  мигрантов.

 

 

 

 

 

 




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