От имени премьер-министра Никола Пашиняна был дан официальный ужин в честь канцлера ФРГ Ангелы Меркель

От имени премьер-министра Никола Пашиняна 24 августа в резиденции премьера был дан официальный ужин в честь канцлера ФРГ Ангелы Меркель, прибывшей в Армению с официальным визитом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, согласно протоколу, главы правительств двух стран произнесли тосты, затронув армяно-германские отношения и перспективы их развития.

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Тост премьер-министра Армении на официальном ужине в честь канцлера ФРГ Ангелы Меркель

«Уважаемая госпожа канцлер,

Уважаемый господин президент Республики Армения,

Уважаемые члены делегации Германии,

Государственные чиновники Республики Армения,

Уважаемые гости,

Сегодня действительно памятный день в истории отношений между Арменией и Германией, поскольку канцлер Федеративной Республики Германии впервые в истории посетил Республику Армения. Армянские СМИ уже назвали этот визит историческим, и я согласен с этой оценкой. Я согласен с этим в качестве презумпции, но теперь, после переговоров, я согласен с этим как результатом, поскольку мы провели очень важные и продуктивные переговоры с госпожой канцлер.

Я убежден, что последовательно и принципиально выполняя все наши соглашения, мы сделаем их явью, что будет означать новую страницу для отношений наших стран. Тем не менее, думаю, что, основываясь на результатах этого визита, межгосударственные отношения имеют возможность укрепляться на основе человеческими отношениями, поскольку г-жа канцлер с ее опытом и человеческими чертами создавала позитивную атмосферу и способствовала открытому и искреннему разговору. Этот стиль более эффективен и особенно приятен. Отношения Армении и Германии имеют большой потенциал. Этот потенциал порожден всей историей нашей Третьей Республики, а также процессом более долговременной истории, и я уверен, что наше правительство сделает все, чтобы развить существующий потенциал, чтобы у нас было больше ощутимых результатов и наши отношения развивались в политическом, экономическом и гуманитарном секторах. Хочу четко заявить, что в Армении сформировалось особое эмоциональное и политическое отношение к Германии, особенно после принятия в июне 2016 года резолюции о признании Геноцида армян Бундестагом.

Пройдя сквозь горнило трагических потрясений, наш народ, как никогда раньше, оптимистично смотрит в свое будущее, и я рад, что госпожа Канцлер и наши партнеры из немецкой делегации сразу заметили этот оптимизм в Армении и готовы поддержать его, что означает, что дружба между нашими странами будет и впредь углубляться на политическом, экономическом и гуманитарном уровнях. Я хочу поднять тост за новую страницу армяно-германских отношений, растущий объем оптимизма в этих отношениях и решимость, которую мы имеем в плане открытия новой страницы в наших отношениях.

Добро пожаловать в Армению! Республика Армения ждала Вас с радостью, и я надеюсь, что атмосфера любви и оптимизма будет сопровождать Вас не только во время Вашего визита сюда, но и после Вашего отъезда – долгие, долгие годы, создавая новый фундамент для наших взаимоотношений и взаимного оптимизма. Благодарю. Да здравствует армяно-германская дружба!»

Тост Ангелы Меркель на официальном ужине в честь канцлера ФРГ

«Уважаемый господин Премьер-министр Никол Пашинян,

Уважаемый господин Президент,

Уважаемые члены парламента,

Дамы и господа,

Позвольте поблагодарить вас от имени моей делегации и своего лично - за высокий прием и теплое отношение. Мы рады посетить город с 2800-летней историей, богатый огромным культурным и историческим наследием. Сегодня я и моя делегация посетили Мемориал Цицернакаберда, где наши мысли были направлены на великую боль армянского народа, испытавшего ее в 1915 году.

Мне выдалась возможность посадить ель в парке, и мы впечатлены нашим визитом в Цицернакаберд. Я надеюсь, что Армения смотрит в будущее, одним из ярких свидетельств которого стал мой визит в Центр креативных технологий «Тумо», где я общалась с детьми. Весной мы внимательно следили за разворачивающимися в Армении событиями, видели, как граждане Армении, особенно молодежь, решительно претворяли в жизнь и выражали свою политическую волю мирными протестами.

Мы, представители федерального правительства Германии, депутаты, представители делегации, и вообще немецкая сторона, хотели бы сопутствовать вам на этом пути смелых преобразований и быть партнером в дальнейших событиях в Армении. Мы знаем, как любят люди говорить, но мы оба придавали большое значение этой работе, и сегодня во время нашей личной встречи нам удалось наметить и уточнить все сектора, в которых мы можем более тесно сотрудничать друг с другом. Мы можем с успехом продолжать углублять сотрудничество в образовательной, научно-исследовательской, экономической и многих других областях.

Германия может оказать содействие Армении и на пути эффективного осуществления Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанного с Европейским союзом. И дабы не забывать о наших договоренностях, я приглашаю Вас, г-н Премьер-министр, в Германию, чтобы мы могли отметить прогресс и продолжить усилия для дальнейшего развития. Посему позвольте выразить свое удовлетворение, произнеся тост за дальнейшее развитие армяно-германской дружбы, армяно-германского сотрудничества».