Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-08-18

ЕРЕВАН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 24 августа, курс доллара США вырос на 0.04 драмa и составил 482.91 драм. Курс евро вырос на 0.33 драмa и составил 558.53 драм. Курс российского рубля вырос на 0.12 драмa и составил 7.12 драм. Курс британского фунта сократился на 1.74 драмa и составил 619.28 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 65.22 драмa и составила 18512.33 драм. Цена серебра сократилась на 2.85 драмa и составила 227.07 драм. Цена платины сократилась на 239.62 драмa и составила 12149.03 драм.